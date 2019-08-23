23 Ağustos 2019 Cuma 09:10:35 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:15:29
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.
İkinci Başkan Serdal Adalı’nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı’nın kendilerini istemediğini ileterek, “Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız” dediği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor (Star)
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