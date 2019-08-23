Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı’nın kendilerini istemediğini ileterek, “Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız” dediği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor (Star)