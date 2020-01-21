Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, ava giderken avlandı!

BEŞİKTAŞ, Abdullah Avcı yönetiminde sıkıntılı günler geçiriyor... Sezon başında Siyah-Beyazlılar’ı şampiyon yapması için getirilen tecrübeli çalıştırıcı, beklentilerin uzağında kaldı... Avcı yönetiminde bu sezon 27 resmi maça çıkan Kara Kartal, bunların 13’ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Son 14 sezonun en kötü dönemini geçiren Beşiktaş’ta 56 yaşındaki teknik adama güven iyice azaldı ve son alınan BB Erzurum ile Sivasspor mağlubiyetlerinin ardından Avcı, hedef tahtasına oturdu.

TARAFTAR AVCI’YI İSTEMİYOR

Ligdeki Sivasspor mağlubiyeti sonrasında taraftarın da sabrı iyice taştı... Abdullah Avcı, tribünler tarafından istifaya davet edilirken, liderin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta şampiyonluk ümitleri azalmaya başladı. Bu tablonun baş sorumlu olarak ise Avcı gösteriliyor. Özellikle Avcı yönetiminde bu sezon Avrupa Kupaları’nda da çok kötü bir performans ortaya koyan Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası’na da veda ederse işler içinden çıkılmaz bir hal alacak.

TAKIM EKSİ AVERAJDA

Avrupa’da bir galibiyet, 5 yenilgi alarak grubu son sırada tamamlayan Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde de şu ana kadar 6 kez sahadan boynu bükük ayrılan SiyahBeyazlılar’ın ortaya koyduğu oyun futbolseverleri çileden çıkariyır. Şu ana kadar toplamda 39 kez ağları sarsan Avcı’nın takımı kalesinde ise 44 gol gördü. Eksi averajda olan Beşiktaş’ta taraftar Sergen Yalçın’ı takımın başına görmek istiyor.

(Akşam)