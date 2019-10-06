Beşiktaş'ta 4 adaylı başkanlık yarışı

GÜNEŞ

BEŞİKTAŞ’TA başkan adayları henüz resmen açıklama yapmasa da çalışmalarını sürdürüyorlar. Siyah-Beyazlı kulübün 20 Ekim’de yapılacak kongresinde, Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay’ın aday olması bekleniyor. Adayların 250 üyenin imzasını toplaması ve 4 gün sonra listelerini divan kurulu başkanlığına ulaştırması gerekiyor.