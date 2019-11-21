Beşiktaşlı taraftarlardan Fırat Aydınus tepkisi

GÜNEŞ

■ SİYAH-Beyazlı taraftarlar Konyaspor-Beşiktaş maçına Fırat Aydınus’un atanmasına tepki gösterdiler. Sosyal medyada Beşiktaş’ın deplasmanda Aydınus ile bugüne kadar sadece 1 maç kazanabildiğine vurgu yapan taraftarlar, “Onunla deplasmanda kazanmamız imkansız gibi bir şey. Aydınus ile deplasmanda 8 mağlubiyet, 4 de beraberlik almışız. Zekeriya Alp, Beşiktaş’ı yarış dışı etmek için elinden geleni yapıyor” iddiasında bulundular.