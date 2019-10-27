Beşiktaşlı taraftarlardan Babel'e ıslıklı protesto
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'e Beşiktaş deplasmanında tepki vardı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi.
İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.
Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.
Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.
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