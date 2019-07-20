Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonununda uygulanacak oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi. (AA)