20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:56:54 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:59:12
Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı
Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi aldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonununda uygulanacak oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi. (AA)
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