Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni transferler takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ligin ilk 5 haftasında bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşadı.

A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı'nın getirildiği Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi.

Ricardo Quaresma, Gary Medel, Adriano Correia ve Mustafa Pektemek gibi tecrübeli futbolcularla yollarını ayıran siyah-beyazlılar; Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Victor Ruiz, Douglas Santos, Pedro Rebocho ve Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Yeni transferlerden beklediği performansı alamayan Beşiktaş, saha sonuçlarıyla da taraftarını üzdü.