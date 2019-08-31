Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho ilk kez sahne alıyor

Süper Lig'de bugün Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho da ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Ayrıca geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna giren bir başka yeni transfer Georges- Kevin N'Koudou da ilk kez 11'de başlayacak.

İki hafta üst üste sahasında oynayacağı fikstürden kazasız çıkmak isteyen Kartal'ın, Vodafone Park'ta oynayacağı mücadele 21:45'te başlayacak ve maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de tam 14 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

(Sabah)