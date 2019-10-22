Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilk bombası Premier Lig'den!

Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin hemen ardından transfer dedikoduları da ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan ilk isim ise Premier Lig'den oldu. Bir süre önce İngiliz basının duyurduğu Kelechi Iheanacho ismi gün geçtikçe öne çıkmaya başladı. Gelen haberlere göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin çok sık sakatlanması nedeniyle sadece Burak Yılmaz'la devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Hatta yeni başkanın, daha seçim olmadan evvel Erdal Torunoğulları'nı Iheanacho ile görüştürdüğü kaydedildi. Torunoğulları'nın temaslarda olumlu sonuçlar aldığı ve devre arasında 23 yaşındaki Nijeryalı santrforun kulübü Leicester City'ye kiralama teklifi yapılacağı dile getirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi de geçtiğimiz hafta, teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşen Kelechi Iheanacho'nun Türkiye'nin yolunu tutacağı iddiasında bulunmuştu. İki sezon önce 28 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester City'ye transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşmüştü.

1996 doğumlu Nijeryalı golcü isim Leicester City'den önce Manchester City'de forma giymişti.

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