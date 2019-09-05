Beşiktaş'ın transferini Diagne bozdu

Galatasaray'dan Club Brugge'a transfer olan Mbaye Diagne, sadece Belçika'yı karıştırmadı, aynı zamanda Beşiktaş'ı da etkiledi. Önce Anderlecht ile anlaşan, ardından Club Brugge ile sözleşme imzlayan Diagne'nin Beşiktaş'ın transferine engel olduğu ortaya çıktı.

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Anderlecht'in İsveçli forveti Isaac Kiese Thelin ile anlaşma noktasına gelmişti. Galatasaray ile Mbaye Diagne konusunda anlaşan Belçika ekibi, Thelin'in siyah beyazlılara gitmesine onay verdi.

DIAGNE KARAR DEĞİŞTİRİNCE PLAN SUYA DÜŞTÜ

Ancak aynı gün içinde Diagne'nin 'gizli' bir şekilde Club Brugge'a transfer olması hem Anderlecht'in hem de Beşiktaş'ın transfer planlarını suya düşürdü.

Anderlecht yöneticileri, Diagne'nin kararının ardından forvetsiz kalmamak adına Isaac Kiese Thelin'i satmayacaklarını iletti. Böylece Beşiktaş'ın Thelin planı gerçekleşmemiş oldu. Kara Kartal, aynı gün içinde Sporting Lizbon'un forveti Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ, SCHALKE, KOPENHAG

Öte yandan Isaac Kiese Thelin ile Beşiktaş'ın yanı sıra Schalke ve Kopenhag takımlarının da ilgilendiği belirtildi. Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, ''Thelin bize yardımcı olabilecek bir oyuncuydu. Fiziksel olarak çok etkileyici. Kafa topları çok iyi. Malesef transfer için kulübü izin vermeyeceklerini açıkladı.'' sözlerini kullandı.

27 yaşındaki İsveçli forvet, 28 kez İsveç Milli Takımı'nda forma giyerken 3 gol kaydetmişti.

(Sporx)