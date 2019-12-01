Beşiktaş'ın Ocak ayındaki ilk hedefi Jonathan Kodjia

Devre arasında alternatif golcü arayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Jonathan Kodjia'yı yeniden gündemine aldı. Bu sezon Aston Villa'da fazla süre alamayan Fildişi Sahilli golcü için girişimlere başlayan Siyah Beyazlı yönetimin bu transfer için Aston Villa'ya 3 milyon Euro önereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE İSTEMİŞTİ

Jonathan Kodjia'yı sezon başında da isteyen Beşiktaş, Aston Villa'nın 8 milyon Euro istemesiyle transferden vazgeçmişti. Eylül ayı sonunda Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa, Kodjia için Aston Villa'ya 7 milyon Euro önerse de menajer Dean Smith transfere onay vermemişti.

KARTAL BU KEZ ISRARLI

Burak Yılmaz'ın forvet hattında alternatifinin olmaması, Abdullah Avcı'yı en çok düşündüren konuların başında geliyor. Tecrübeli teknik adam forvete mutlaka transfer yapılması konusunda yönetime rapor verdi. Transfer komitesinin ise Avcı'ya Kodjia ismini önerdiği ifade edildi.

Abdullah Avcı'nın Kodjia'ya onay vermesi halinde Fildişili oyuncu Ocak ayında Siyah Beyazlılara katılacak.

TEK ENDİŞE SAKATLIĞI

Teknik heyetin Kodjia için tek endişesi golcü oyuncunun sakatlığı. Elmacık kemiğinin kırılmasının ardından Aston Villa'da sadece 2 maçta 4 dakika forma giyebilen Jonathan Kodjia sakatlığın etkisinden kurtulamadı ve eski formundan bir hayli uzak performans sergiledi.

Kodjia, 2016 yılında İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'den Aston Villa'ya transfer olmuş ve Villa'da toplamda çıktığı 102 maçta 29 gol atıp 9 asist kaydetti.

(Akşam)