Beşiktaş'ın hedefi Hannover forması giyen Walace

Hannover'in, Beşiktaş’ın listesinde olan Walace için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş dışında Benfi ca ve Dinamo Moskova’nın da talip olduğu Walace için Kartal’ın yüksek bonservis talebinden dolayı kiralık formülü üzerinde çalıştığı kaydedildi. 24 yaşındaki Walace, Brezilyalı ve orta sahada forma giyiyor. Wallace 2018’de Hamburg’dan, Hannover’e 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU

Brezilyalı, geçtiğimiz sezon Hannover formasıyla 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Walace’ın güncel transfermarkt piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösterildi. Alman ekibiyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Walece için Beşiktaş’ın kabul edilmesi halinde kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyduracağı öğrenildi.

(Akşam)