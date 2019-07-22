Beşiktaş'ın hedefi Hannover forması giyen Walace
Beşiktaş’ta yeni sezonda yönetim sol stoperin dışında orta saha takviyesi de yapmayı planlıyor. Walace için kulübü Hannover’in talepleri belli oldu.
Hannover'in, Beşiktaş’ın listesinde olan Walace için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş dışında Benfi ca ve Dinamo Moskova’nın da talip olduğu Walace için Kartal’ın yüksek bonservis talebinden dolayı kiralık formülü üzerinde çalıştığı kaydedildi. 24 yaşındaki Walace, Brezilyalı ve orta sahada forma giyiyor. Wallace 2018’de Hamburg’dan, Hannover’e 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
SATIN ALMA OPSİYONU
Brezilyalı, geçtiğimiz sezon Hannover formasıyla 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Walace’ın güncel transfermarkt piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösterildi. Alman ekibiyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Walece için Beşiktaş’ın kabul edilmesi halinde kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyduracağı öğrenildi.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor
- Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensip anlaşmasına vardı
- Çin basını, Fred'in gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı
- Oğuzhan Özyakup alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti
- Galatasaray ile Genk arasındaki Samatta pazarlığında fark 1 milyon Euro'ya indi