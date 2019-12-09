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09 Aralık 2019 Pazartesi 10:59:42 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:01:43

Beşiktaş'ın gizli forveti! Caner ve Gökhan doludizgin gidiyor

Beşiktaş’ın iki tecrübeli ismi Caner Erkin ve Gökhan Gönül, bu sezon hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor. 2 futbolcu, siyah-beyazlıların ligde attığı 11 gole direkt etki etti.

Beşiktaş’ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün performansları dikkat çekiyor. Özellikle Kasımpaşa maçında beraberliği getiren golü atan Caner Erkin, bu sezonki 2. golüne imza atarken, Gökhan Gönül de hem Caner hem de Umut Nayir’e yaptığı asistle galibiyeti getiren isimler oldu. 2 futbolcu bu sezon 11 gole direkt etki ederken, Quaresma’nın ayrılması sonrasında sol açık olarak görev yapan Caner Erkin, formuyla formayı kaptırmayacağının sinyallerini veriyor. Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golüne imza atan Caner Erkin, geride kalan 14 haftanın 13’ünde forma giyerek Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden birisi olduğunu gösterdi. Göztepe maçında fileleri havalandıran ve bunun yanında ligde 6 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 14 haftada tam 8 gole direkt etki etti.

Savunmanın kilit adamı Gökhan

Geçtiğimiz sezonlarda sol bek olarak görev yapan ancak gerek Quaresma’nın ayrılması gerekse de Rebocho’nun savunmada iyi bir form yakalamasıyla sol açık pozisyonuna geçen Caner Erkin hücum etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekerken, Kartal’ın bir diğer tecrübeli ismi Gökhan Gönül de ortaya koyduğu futbolla alkış alıyor. Ligde 12 maçta forma giyen ve özellikle son haftalarda hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Kayserispor filelerini havalandırdıktan 1 hafta sonra Kasımpaşa karşısında yaptığı 2 asistle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Mücadelenin ilk yarısında Caner Erkin’e güzel bir orta yapan Gönül Gönül, ikinci yarıda da Umut Nayir’e çıkardığı gol pasıyla Beşiktaş’ın 2 gol bulmasında etkili oldu. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, geride kalan 14 haftada Beşiktaş’ın 11 golüne direkt etki ederek siyah-beyazlıların zirve yarışında yer almasında önemli bir pay sahibi oldu.  (İHA)

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