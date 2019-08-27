Beşiktaş'ın forvet sıkıntısı nedeniyle Burak’ın Lecce'ye gidişini veto edeceği ileri sürüldü

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 2 aydır Burak Yılmaz’ın peşinden koşan ve üç kez Beşiktaş’la masaya oturan Lecce yönetimi bugün son kez siyah beyazlı yöneticilerle toplantı yapacak.

BEŞİKTAŞ BURAK'I GÖNDERİRSE YERİNE GOLCÜ BULAMAZ!

Dün akşam İnter deplasmanından (4-0) çıkamayan Lecce’de ileri uçta büyük problemlerin olduğu gözükürken, İtalyanların Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtildi. Daha önce menajer Özkan Doğan aracılığıyla Fikret Orman’la görüşen, fakat başkanın yıldız golcüyü bırakmaması üzerine İstanbul’dan eli boş dönen Sportif Direktör Meluso’nun transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala yeniden atağa geçeceği bildirilirken, yönetimin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da forvet sıkıntısının yaşandığını göz önüne alarak Burak’ın gidişini veto edeceği anlaşıldı.

Transfer döneminde sadece Lapadula’yı renklerine bağlayan Lecce, uzun bir süredir Burak Yılmaz’ı bekliyordu.