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18 Ağustos 2019 Pazar 11:55:56 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:07:21

Beşiktaş'ın farklı yenilgisini değerlendiren Rıdvan Dilmen: Avcı hiç risk almadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.

Dilmen'in yorumları şöyle:

“SİVASSPOR 3 GÜN ÜST ÜSTE BEŞİKTAŞ’I YENERDİ”

"Maç öncesinde Beşiktaş'ın kazanacağını tahmin ediyordum. Rahat da kazanabilir diye düşünüyordum. Aslında istatistikler bunu göstermiyordu. Çok erken yorum yapmanın ne kadar yanlış olduğunu gördük. Sivasspor takımı 3 gün uykusuzluğa dayanabilse 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi.

Mert Hakan iyi bir futbolcu. Topa vuruyor, doğru yerlere koşuyor. Bu çocuğu bu zamana kadar nasıl kaçırmışız bilmiyorum. Şenol Güneş'in dikkatini çekmiştir.

BEŞİKTAŞ’TA NE EKSİKTİ?

Abdullah Avcı'nın takımlarının organizasyonu iyi olur. Dakikalar ilerledikçe hiç bu organizasyonlardan eser yoktu. Hem konsantrasyon hem oyun disiplini eksikti.

Beşiktaş'ın bugün neyi eksikti? Kısa yoldan gidelim neyi doğruydu? Tempo, mücadele, konsantrasyon... Hepsi eksikti.

MEDEL YORUMU

Medel orta sahada tekti. Tek ön libero bu kadar kısa oyuncu olmaz. Dorukhan sağ iç oynar ama Ljajic sol iç oynamaz. Şenol Güneş'in takımlarında orta sahada oyuncular, gözü hep arkada olan isimler vardı.

Beşiktaş'ta Atiba-Oğuzhan ve Atiba-Tolgay ile oynuyordu. Beşiktaş ikinci golü Medel'in top kaybıyla yedi. Medel'in arkası dönük topu almada becerisi yok.

“ABDULLAH AVCI HİÇ RİSK ALMADI”

Beşiktaş tüm maç boyunca baskı yedi. Sivasspor çok iyi savunma yaptı ve çok hızlı atağa çıktı. Oyun ilerledikçe Beşiktaş'ın işi daha da zorlaştı. 3-0 geride olmasına rağmen Avcı’nın hiç risk aldığını görmedik, korkunç bir şekilde kaos içindeydi, oyun disiplininden kopmuş bir takım yönetti. Oyuncuların maça konsatrasyonu, maça odaklanması eksikti.

Bugün Beşiktaş mağlubiyeti hak etti, Sivasspor da Fenerbahçe'yi yendikleri maçın tesadüf olmadığını gösterdi. Lig kolay geçmeyecek. Favorilerden biri 2, diğeri 3 yiyerek başladı. Zor bir lig bizi bekliyor.

“FORVETTE HAZIRLIKSIZ YAKALANILDI”

Burak Yılmaz'ın İzlanda maçından sonra problemsiz geleceğini düşünürsek sakat geldi. Larin de gitti, elde Güven kaldı. Burada biraz hazırlıksız yakalanıldı.

“ABDULLAH AVCI’DA BİR SORUN GÖRÜYORUM…”

Abdullah Avcı çok başarılı, zeki, iyi bir teknik adam. Ama bir sorun görüyorum. Geçen çok sık sakatlıktan dolayı eleştiri olmuştu. Bu kadar etkilenip cevap vermesine gerek yok. Artık Başakşehir'de değil, Beşiktaş seyircisiyle birlikte oynayacak. Artık daha avantajlı olduğunu kendisi de biliyor. Bu algı, Avcı'ya eksi yazmasın.

ORHAN AK YORUMU

Beşiktaş, Orhan Ak'tan, Rıdvan Dilmen'den, Fikret Orman'dan da büyüktür. Şu an zaten saha içinde arızaları var. Transferde sorunlar var. Beşiktaş tüm bunlar varken antrenör sorunuyla uğraşacak durumda değil. Taraftar daima haklıdır diye düşünmem ama bazı konularda hassas olmak gerek.

“TERİM TARTIŞILMAZ AMA AVCI VE YANAL TARTIŞILIR”

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2'de 0 ile başladı diye düşünelim. Fatih Terim tartışılmaz ama Abdullah Avcı ve Ersun Yanal tartışılır. Şampiyonluk adaylarına bakarsak Fatih Terim dışında kaygan olmayan koltuk yok. Bunu oyuncular da biliyor.

Hemen kontrolü ele alamazsınız. Zamanla bunu yapmalısınız. Kendi bildiğin yolda devam et ama Beşiktaş'ın gerçeğini de göz ardı etme.

“MEDEL DE GİDEBİLİR”

Medel'in ön liberoda tek başına oynayabileceğini düşünmüyorum. Orada sırtı dönük oyunu becerebilen bir futbolcu gerekiyor. Sabah kalktığımızda Quaresma 'X' bir kulübe gitti dense sürpriz olmaz. Medel de gidebilir. Burak Yılmaz dışında hiçbir oyuncunun gitmesi sürpriz olmaz. Böyle sıkıntılar da var.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARININ KÜSMEMESİ LAZIM”

Bunlar iyi günlerimiz dediğimde benimle dalga geçiyorlardı. Fenerbahçe'de Anelka yedekti. Beşiktaş'ta Mario Gomez, Aboubakar gibi golcüler vardı. Kadrolar geriye gidiyor. Bu sonuçlar da makasın daralması sebebiyle geliyor. Beşiktaş taraftarının küsmemesi lazım. Üst üste iki hafta içerde oynayacaklar. Galibiyetler gelirse moral kazanılır. İyi de oynamaları gerekiyor.”

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