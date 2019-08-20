20 Ağustos 2019 Salı 12:00:04 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:03:30
Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu
Kartal, Emre için Sivas'a teklif üstüne teklif yapıyor. Son olarak Başkan Fikret Orman, Odyakmaz'a oyuncu ve para önerisini sundu.
Siyah- Beyazlı yönetim bir süredir gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncu için Sivasspor'a Orkan Çınar'la birlikte şu an Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Fatih Aksoy'un bonservisiyle verilmesini teklif etti.
GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Beşiktaş 2 oyuncu dışında Sivasspor'a 1 milyon Euro da para önerdi. Sivas'ın bu teklifi masaya yatırdığı ancak paranın artırılmasını istediği gelen bilgiler arasında.
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