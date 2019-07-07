Beşiktaş'ın Douglas transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı
Beşiktaş'ın daha önce görüşmelerde bulunduğu Douglas transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı
beIN SPORTS'un haberine göre, siyah beyazlılarda teknik heyetin geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Brezilyalı Douglas için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi oyuncunun menajeriyle seneliği 1.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.
Geçen sezon Sivasspor formasıyla 32 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona, Benfica, Sporting Gijon ve Sao Paulo gibi kulüplerde forma giymişti.
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