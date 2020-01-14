14 Ocak 2020 Salı 12:53:16 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 12:55:39
Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve ikinci yarı takımda düşünülmeyen Orkan Çınar kadroda yer almadı.
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