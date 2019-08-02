Beşiktaş'a Ljajic ve Dorukhan Toköz'den kötü haber

Beşiktaş'a Atiba ve Roco'dan sonra, yıldız isimler Adem Ljajice Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi .

beIN Sports'un aktardığı habere göre her iki oyuncu da sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyecek.

ATİBA VE ROCO DA SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika'nın Antwerp kentine gitmek üzere Avusturya kampından ayrıldığı belirtilmişti.

Siyah-beyazlılarda daha sonra yapılan açıklamada Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildiği aktarılmıştı.

Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirilmişti.