Beşiktaş'a Kagawa ve Ömer Toprak'tan müjdeli haber

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Bayern Munih’le girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden ve bu sezon kadrosuna yaklaşık 125 milyon euro’luk transfer takviyesi yapan B.Dortmund satışa çıkardığı oyuncuları açıkladı.

LİSTEDE TAM 8 FUTBOLCU VAR

Thorgan Hazard, Brandt, Hummels gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan B.Dortmund, yeniden bir yapılanmaya giderken, tecrübeli teknik direktör Lucien Favre bu sezon çalışmak istemediği oyunculara ‘kendinize takım bulun’ dedi. Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği Kagawa ve Ömer Toprak’ı da listeye yazan Favre, siyah beyazlı kulübü bir hayli memnun ederken ayrılacak isimler arasında Schürrle-Rode gibi ayakların olması dikkat çekti.

İşte B.Dortmund’un gözden çıkardığı futbolcular…

Abdou Diallo (defans)

Zagadou (defans)

Ömer Toprak (defans)

Balerdi (defans)

Kagawa (orta saha)

Rode (orta saha)

Schürrle (orta saha)

Maximilian Philipp (forvet arkası)