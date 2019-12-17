Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan'a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı Erzincan'da taraftarları coşkuyla karşıladı
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.
Siyah-beyazlı kafilede şu oyuncular bulunuyor:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby
(AA)
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