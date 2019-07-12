12 Temmuz 2019 Cuma 20:57:28 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:57:55
Beşiktaş'a büyük müjde! Borçlar yapılandırıldı
Beşiktaş Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT