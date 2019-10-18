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18 Ekim 2019 Cuma 12:01:50 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 12:10:27

Beşiktaş'a Ankara deplasmanında 5 kritik eksik

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda Gökhan Gönül yer almıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül dışında eksik bulunmuyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü de mağlup ederek gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak.

Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.

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