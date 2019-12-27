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27 Aralık 2019 Cuma 09:50:25 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 09:57:13

Beşiktaş'a Almanya'dan 1,91'lik santrfor

Beşiktaş, Almanya’da Bundesliga 2’de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Silvere Ganvoula’nın fiyatını kulübünden sordu. Bochum, 400 bin euroya Anderlecht’ten aldığı golcü için uygun bir fiyat isterse bu oyuncu alınacak.

BURAK Yılmaz’ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalması ve onun yerine forma giyen Güven Yalçın, Umut Nayir ve Diaby’nin istenilen performansı gösterememesi üzerine Beşiktaş, Ocak’ta bir golcü transfer etme kararı almıştı. Siyah-Beyazlılar Burak’a alternatif olacak kesesine uygun santrforu Almanya’nın Bochum takımında buldu. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2’de forma giyen 1.91 metrelik 23 yaşındaki Kongolu golcü Silvere Ganvoula için kulübünden fiyat sordu ve beklemeye geçti.

ALMANLAR 1 MİLYON EURO İSTİYOR

Bochum’un Anderlecht’ten 400 bin euroya transfer ettiği Ganvoula için Almanlar 1 milyon euroyu civarında bir rakam isterse Beşiktaş bu oyuncuyu bonservisiyle alacak. Aksi takdirde satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. 

(Star)

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