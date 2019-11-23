Beşiktaş zorlu Konyaspor virajında! İşte muhtemel 11'ler...

KARTAL’DA Atiba Hutchinson sevinci. Adale sakatlığı nedeniyle sadece son iki idmanda yer alabilen Kanadalı yıl- dızı, teknik direktör Abdullah Avcı, İttifak Mobilya Konyaspor deplasmanı kadrosuna dahil etti. Dünkü son antrenmanda Atiba’nın oynayacak durumda olduğunu gören Avcı’nın 36 yaşındaki ön liberoya Konya deplasmanında Elneny ile birlikte orta sahada görev vereceği öğrenildi. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Douglas ile Dokukhan Toköz ise yok. Victor Ruiz ile Necip Uysal ise sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular Konya’da sarı kart görürse, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Konyaspor’da Ali Çamdalı ile Ali Turan sakatlıkları, Shengelia cezalı olduğu için oynamayacak.

KARATAL, KONYA’DA DÖRTTE DÖRT PEŞİNDE

SÜPER Lig’de zirveye göz diken Beşiktaş bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında galibiyet arayacak. 20.00’de başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak, beIN Sports1 naklen yayınlayacak. Galatasaray galibiyetiyle (1-0) seri başlatan Siyah-Beyazlılar ardından Antalya’yı deplasmanda (2- 1), Vodafone Park’ta Denizlispor’u 1-0 mağlup etmişti. Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine yenilen Kara Kartal, son 2 karşılaşmada bir galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Beşiktaş, Konyaspor’u yenip galibiyet serisini 4’e çıkarmayı planlıyor. Kartal’ın 36 maçta galibiyetlerde Konya’ya 20-4 üstünlüğü bulunuyor.

BURAK YILMAZ GOL ORUCUNU BOZACAK

BU sezon sakatlığı nedeniyle Beşiktaş formasını sadece ligde 6 maçta 459 dakika giyebilen Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asistlik performans göstermiş, son 3 maçını ise boş geçmişti. Kaptan, Konyaspor deplasmanında rakip fileleri havalandırarak hem suskunluğunu bozmak hem de takımına katkıda bulunmak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Miya, Milosevic, Jonsson, Bajic

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebecho, Atiba, Elneny, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Burak Yılmaz