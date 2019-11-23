Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu



Olağanüstü kongre ile göreve gelen Ahmet Nur Çebi yönetimi, daha görevdeki ilk ayını doldurmasına rağmen Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan hareket edemez hale geldi.

Siyah-beyazlılar, bunun üzerine artan borç yükünü ve yapılan yanlışları ortaya dökmek, bugüne nasıl gelindiğini tespit etmek için Beşiktaş Denetleme Kurulu'na Genel Sekreter Mesut Urgancılar imzalı dilekçe verdi ve "Son 10 yılın incelenmesini istiyoruz" dedi. Artık top Denetleme Kurulu'na geçerken Bağımsız Denetim Şirketi'yle birlikte 10 yılın incelenmesinin yapılması bekleniyor.

Ayrıca Beşiktaş yönetiminin incelediği hesaplar için Aralık ayının ortasında açıklama yapacağı ve Fikret Orman'dan alınan devirle ilgili tüm detayları açıklayacağı ifade edildi.

(Sabah)