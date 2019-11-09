  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,0300
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fatih Terim'in Gaziantep'te kadro çaresizliği Fatih Terim'in Gaziantep'te kadro çaresizliği
Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın savunmasını isteyecek Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın savunmasını isteyecek
Bitcoin Safiye'nin lüks tutkusu sonu oldu! Kredi kartını takip eden polis kıskıvrak yakaladı Bitcoin Safiye'nin lüks tutkusu sonu oldu! Kredi kartını takip eden polis kıskıvrak yakaladı
Aksaray'daki okulda 'yuhalanan' otizmli öğrencinin annesi yaşadıklarını anlattı: İlk değil, darp bile gördük! Aksaray'daki okulda 'yuhalanan' otizmli öğrencinin annesi yaşadıklarını anlattı: İlk değil, darp bile gördük!
Rutte: Türkiyesiz bir NATO düşünemiyorum! Rutte: Türkiyesiz bir NATO düşünemiyorum!
Bolivya'da darbe tehdidi! Devlet Başkanı çağrı yaptı Bolivya'da darbe tehdidi! Devlet Başkanı çağrı yaptı
Beşiktaş teknik heyetinde Boyd sevinci yaşanıyor Beşiktaş teknik heyetinde Boyd sevinci yaşanıyor
Türk yetkiliden kritik Bağdadi ve DEAŞ açıklaması! Türk yetkiliden kritik Bağdadi ve DEAŞ açıklaması!
Galatasaray yönetimi Belhanda'yı satmak için uğraşıyor Galatasaray yönetimi Belhanda'yı satmak için uğraşıyor
Asker selamı paylaşımını beğenen İlkay ve Emre Can'a tepki Asker selamı paylaşımını beğenen İlkay ve Emre Can'a tepki
Kandil, PKK'nın tecavüz üssü oldu! Bin kadın infazdan kaçıp teslim oldu Kandil, PKK'nın tecavüz üssü oldu! Bin kadın infazdan kaçıp teslim oldu
ABD’de darbe itirafı ABD’de darbe itirafı
Diplomatik başarı sonrası Rusya geri döndü! Diplomatik başarı sonrası Rusya geri döndü!
Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Van'ın İpekyolu Belediyesine Kaymakam Aslan görevlendirildi Van'ın İpekyolu Belediyesine Kaymakam Aslan görevlendirildi
İstanbul'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı İstanbul'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da kapalı otoparkta araç yangını İstanbul'da kapalı otoparkta araç yangını
İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Diyabeti bulunan 1 milyon kişi kör olma riski taşıyor Diyabeti bulunan 1 milyon kişi kör olma riski taşıyor
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu
Darülacezenin 'Kültürel ve Sosyal Tesis Projesi'nin temeli atıldı Darülacezenin 'Kültürel ve Sosyal Tesis Projesi'nin temeli atıldı
Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı Suriye'de yakalanan 10 PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Norwich City taraftarı Vida'yı istiyor Norwich City taraftarı Vida'yı istiyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamberimiz'in sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata dönüşmüş şeklidir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamberimiz'in sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata dönüşmüş şeklidir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:40:38 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 10:49:11

Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın savunmasını isteyecek

Denizlispor maçı düşünülerek as oyuncuların Braga'ya götürülmemesi ve Avrupa'ya havlu atılmasına kızan Beşiktaş Başkanı Çebi hocadan savunma isteyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek gruptan çıkma ihtimali kalmayan Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Takımın dördüncü maçını da kaybetmesi ve iki maç daha olmasına rağmen Avrupa'ya havlu atılması camiada büyük tepkiye sebep oldu. En çok da grip olduğu için Portekiz'e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi eleştiriliyor. Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Diaby, Ruiz ve N'Koudou'yu rotasyon sebebiyle Braga maçı kadrosuna almamıştı. Dorukhan Toköz ve Douglas'ın sakat olduğu ortamda önemli yıldızların da Braga'ya götürülmemesi üzerine siyah-beyazlı yöneticiler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye şikâyetlerini dile getirdi.

Çebi rahatsız

Avcı'nın Beşiktaş'ın Avrupa hedefinden tamamen vazgeçen bir kadro tercih ettiğini ve Başakşehir'i çalıştırdığı dönemdeki gibi Avrupa'yı ciddiye almadığını savunan yöneticiler "Ligde karşılaşacağımız Denizlispor maçı için mi bu kadar önemli oyuncu Braga'ya götürülmedi? Ligin zayıf takımlarından biriyle hem de evimizde yapacağımız ve çok rahat kazanabileceğimiz maç için Avrupa'yı feda etmiş olduk. Böyle bir tercih Beşiktaş'a yakışmadığı gibi kabul edilemez" sözleriyle tepkide bulundular. Ahmet Nur Çebi'nin de takımın Avrupa'ya dörtte sıfır yaparak elenmesinden dolayı çok rahatsız olduğu ve Abdullah Avcı'dan hastalığını atlatmasından sonra savunmasını isteyeceği öğrenildi.

(Türkiye)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ