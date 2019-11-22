Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme için görüşmelere başladı!
Beşiktaş'ın orta alana transfer etmek istediği Malatyalı yıldızın menajeri Robalinho dün Ümraniye'ye gelip yönetimle görüştü. Robalinho, Guilherme için 1.5 milyon euro, Malatya da 2 milyon euro istiyor.
Beşiktaş ile ismi anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho dün Siyah-Beyazlı kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Malatya'nın İtalyan Seri B ekiplerinden Benevento'dan 2022 yılına kadar kiraladığı Brezilyalı yıldız için pazarmık yapan Robalinho, futbolcusu için 1.5 milyon euro ücret istedi.
Malatya da 2 sezondur formasını giyen futbolcusu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istiyor.
DETAYLAR MASAYA YATIRILDI
Tesislerde Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Robalinho'nun Guilherme transferiyle ilgili tüm detayları masaya yatırdığı ortaya çıktı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Menajer Robalinho bu görüşmenin ardından Instagram hesabından kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu gelişme Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük heyecana yol açtı.
(Star)
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