29 Eylül 2019 Pazar 14:35:52 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 14:54:06
Beşiktaş-Wolves maçının biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, yarın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:
1. kategori: 265 lira
2. kategori: 250 lira
3. kategori: 225 lira
4. kategori: 215 lira
5. kategori: 180 lira
6. kategori: 165 lira
7. kategori: 110 lira
8. kategori: 100 lira
VIP: 750 lira
1903 A-E: 750 lira
1903 B-D: 825 lira
1903 C: 875 lira
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