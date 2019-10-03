Beşiktaş Wolves karşısında rotasyona gitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd'u yedeğe çekti.



Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Burak Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer almadı.



Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.



Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.