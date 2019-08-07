Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı!

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş, Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre´ye Beşiktaş Ailesi´ne hoş geldin der, başarılar dileriz." (DHA)