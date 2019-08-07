07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10:34 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26:28
Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş, Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre´ye Beşiktaş Ailesi´ne hoş geldin der, başarılar dileriz." (DHA)
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