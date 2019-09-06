06 Eylül 2019 Cuma 10:24:53 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 10:26:31
Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak
Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. (AA)
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