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13 Eylül 2019 Cuma 09:44:32 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 09:52:48

Beşiktaş, UEFA'nın kulüpler sıralamasında 24. sırada yer aldı

UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndaki son 5 yılı baz alarak güncellediği kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı konumu yine Beşiktaş elde etti. Kara Kartal, son yıllardaki performansıyla Avrupa'nın en iyilerinin belirlendiği listede 24. sırada yer aldı.

Beşiktaş, UEFA'nın Avrupa Kupaları'nda son 5 yılındaki durumları baz alıp hazırladığı güncel kulüp sıralaması listesinde en başarılı Türk kulübü oldu. Kara Kartal, İspanya La Liga ekipleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'nın ilk 3'te yer aldığı sıralamada 24. konumda yer aldı.

İlk 20 sırada İngiltere'den 6, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya, Fransa ve Portekiz'den 2'şer ve Ukrayna'dan da 1 takım listeye adını yazdırdı. İlk 100'de, 24. konumda bulunan Beşiktaş'la birlikte üç Türk takımı kendine yer buldu. Fenerbahçe 39, Galatasaray 60. sırada yer aldı.

Son yıllarda Avrupa'da yer alan temsilcilerimiz Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.

ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ

Kara Kartal, 2015-16 sezonunda 7 bin, 2016-17'de 20 bin, 2017-18'de 19 bin, 2018-19'da 5 bin puan toplayıp genel ortalamada 51 binle Avrupa'nın en başarılı 25 kulübü arasında yer almayı başardı. Siyah-Beyazlılar, 2015-19 sezonları arasında kulüpte görev yapan Şenol Güneş'in yönetiminde Avrupa'da önemli başarılar elde etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup lider olarak grup aşamalarından lider olarak çıkan Kartal, Güneş'in yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finali de görmüştü. 

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