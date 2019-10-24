Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki

  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7692
  • Euro
    6,4146
  • Altın
    278,2070
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem Son Dakika: Akdeniz'de korkutan deprem
'Dağınık ve pasaklıyım' 'Dağınık ve pasaklıyım'
Moda Bensu'dan sorulur Moda Bensu'dan sorulur
Bizimkiler'e kalk gidelim Bizimkiler'e kalk gidelim
Romatizma ağrısına çınar yaprağı Romatizma ağrısına çınar yaprağı
Kaçak yapıya geçit yok Kaçak yapıya geçit yok
Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç
Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik' Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik'
Vergide yeni dönem Vergide yeni dönem
Emekliye eşit zam Emekliye eşit zam
Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi Ergin Ataman tarihi zaferi değerlendirdi
Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama
Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor Alman makamları terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor
'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir' 'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'
Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı
Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı
Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor
Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı
Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki
Abdullah Avcı taraftarların istifa tepkilerine yanıt verdi Abdullah Avcı taraftarların istifa tepkilerine yanıt verdi
İrfan Can Kahveci'den asker selamı açıklaması İrfan Can Kahveci'den asker selamı açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 22:44:59 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:00:23

Beşiktaş tribünlerinden futbolculara büyük tepki

Avrupa Ligi'nde Braga'yı ağırlayan Beşiktaş'ta 61. dakikada oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, tepkilerle kenara geldi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Braga'yı konuk etti.

Siyah - beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, 5 isme taraftarlardan büyük tepki geldi.

OĞUZHAN VE NECİP, ÇIKARKEN TEPKİ GÖRDÜ

Karşılaşmanın 61. dakikasında yerini 2000 doğumlu Kartal Yılmaz'a bırakan Oğuzhan Özyakup, siyah - beyazlı taraftarların ıslıklı tepkisiyle kenara geldi.

Öte yandan 67. dakikada yerini Umut Nayir'a bırakan Necip Uysal da Beşiktaşlı taraftarların büyük protestosuyla kenara gelen bir diğer isim oldu.

CANER, LJAJIC VE BOYD'A YÜKSEK ISLIK

Beşiktaş'ın 80. dakikada Eduardo'nun attığı golle 2-1 geriye düşmesinin ardından tribünler, top her ayaklarına geldiğinde Caner Erkin, Tyler Boyd ve skor 1-1'ken penaltı kaçıran Adem Ljajic'i ıslıklarla protesto etti.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ