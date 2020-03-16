Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem skor hem de oyun anlamında iyi şeyler yapamadıklarını belirterek, "Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı. Bir puandan memnun değiliz." dedi.

Seyir zevki yüksek olmayan bir mücadeleyi geride bıraktıklarını kaydeden Yalçın, "Taktiksel bir mücadele oldu. Dünyada ciddi bir salgın var. Seyircinin olmadığı bir maçta oyuncuları motive etmek zor. Bunun oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Mücadele gücünün yüksek olduğu ancak iki takımın da 1 puandan memnun olmadığı bir müsabakaydı. Atanın kazanacağı bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Devletimiz 'seyircisiz' diyorsa, seyircisiz oynarız. Yorum yapmam doğru olmaz. Seyircisiz oynanan maçların atmosferinin düşük olduğu net. Sessiz ortamda oynanan derbide oyuncuların psikolojik olarak motive olmaları zor. Futbolcuların konsantrasyonlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Elimizden geldiğince onları motive etmeye çalıştık."

"3 puanla ayrılsaydık farklı hedefler düşünebilirdik"



Elde edilen sonucun şampiyonluk şanslarına etkisiyle ilgili soruya Yalçın, "3 puanla ayrılsaydık farklı hedefler düşünebilirdik. Ligin gidişatında beraberliğin kötü olduğunu düşünmüyorum ama kazanmak zorunda olduğumuz için bu bizi mutlu etmedi." yanıtını verdi.

Şampiyonluk umutlarının zaten derbi maçtan önce de az olduğunu vurgulayan Yalçın, "Çok fazla şampiyonluk ümidimiz yok. Diğer rakiplerin 9 puan gerisindeyiz. Bu fark kapanır mı? Tabii ki zor. Önümüzde 2-3 takım var. 8 hafta kaldı ve hedefimiz bu maçların tamamını kazanmak. Hem kendimizin hem üstümüzdeki rakiplerin fikstürüne baktığımızda ligi biraz daha yukarıda bitirecek gibiyiz." şeklinde konuştu.

Maçta Gökhan Gönül ve Kevin-Prince Boateng'in sakatlanmasının oyun planlarını bozduğuna dikkati çeken Yalçın, "Daha ofansif bir kadro düşünüyorduk. İki oyuncumuzun sakatlanmasıyla içeriden yapacağımız hamleleri yapamadık. Takımın biraz daha geride kalmasına neden oldu. Mecburi hamleler yaptık ve bu oyun planımızı etkiledi." diye konuştu.

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oyuncuları ne yönde etkilediği yönündeki soruyu Yalçın, şöyle cevapladı:

"Hafta içi oyuncu grubuyla toplantı yaptık. Yabancı oyuncularımız biraz tedirgin, biz daha sağduyuluyuz. Doktorlar aracılığıyla onlara şu anda dünyanın en güvenli ülkesinde olduğumuzu, devletimizin ve sağlık bakanlığımızın iyi çalıştığını anlattık. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Her türlü önlemi alıyorlar, tek sorun seyircinin olmaması."

Gelecek sezonun planlaması konusunda kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir toplantı yaptıklarını kaydeden Yalçın, "Milli takım arasında yönetimle geniş kapsamlı bir toplantı daha yapacağız. Seneye federasyonun verdiği harcama limitleri çok düşük. Planlama yapmamız gerekiyor. Değişimi nasıl yapacağız henüz karar vermedik. Şu anki takım maliyetinin 17-18 milyon altına düşülmesi gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Boyd: Boş bir statta oynadık



Siyah-beyazlı futbolcular Tyler Boyd, Kevin N'Koudou ve Mohamed Elneny, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde müsabakanın seyircisiz oynandığını hatırlatan Boyd, "Beşiktaş formasını giymek büyük bir onur ve bunun için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Boş bir statta oynadık. Dünyada birçok şey oluyor. Biz olan bitenleri yok sayarak bütün konsantrasyonumuz sahaya vermeye çalıştık. Yakınlarımız da bundan etkileniyor. Galip gelememek de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bazen her şeyi ortaya koyarsınız ama galibiyet için yeterli olmaz. Bugün de böyle bir akşamdı." ifadelerini kullandı.

N'Koudou da böyle bir atmosferde futbol oynamanın zor olduğunu vurgulayarak, "Garip bir durumdu. Olup bitenler çok şeyi etkiledi. En önemli şey sağlık. Sağlıklı olan insanların buna şükretmesi gerekir." diye konuştu.

Mohamed Elneny ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ve beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını kaydetti.

"Böyle çok fazla tadı tuzu olmasa da çıkıp görevimizi yapmak zorundaydık"



Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her şey taraftarlarla güzel. Böyle çok fazla tadı tuzu olmasa da çıkıp görevimizi yapmak zorundaydık." dedi.

Boş tribünler önünde oynamanın hoş olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki bu hiç kimsenin kötülüğüne değil, milletimizin iyiliğine yapılmış bir şey. Görüyorum ki çok panik var. Arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım, diğer takımdaki yabancı arkadaşlar, hepsinde çok büyük panik var. Söylenene göre şu an dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Tedbirler alınmış durumda. Haddimi aşan şeyler söylemek istemiyorum. Yabancı arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, lütfen sakin olsunlar. Hepimizin canı can, hepimizin evladı var. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Dünyada en güvenli ülke olarak görülüyoruz. Profesyoneliz, çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahada da çıkıp gereğini yapmalıyız."

Burak, "Süper Lig'in seyircisiz oynanması ligi nasıl etkiler?" sorusuna, "Nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Bir şampiyon olacak. Galip gelinecek, mağlup olunacak. Futbolun tadı tuzu taraftar. Tabii ki hoş olmayacak ama her şey insan sağlığı için." yanıtını verdi.

Deneyimli futbolcu, özellikle yabancı oyuncuların tedirgin olduğunu aktararak, "Hepsinin tedirginliği var. Hepsinin paniği var. Biz de hafta içinde onlarla birlikteydik. Onlarla konuştuk. Doktorlarla konuşturduk. Gerekli açıklamalar yapıldı. Yabancı arkadaşlarımız da nereye gitsin, ülkelerine mi gitsinler? Orada daha fazla. Bence 'İyi ki Türkiye'deyiz' diyorlardır. Lütfen sakin olalım. Allah'ın izni ile bu da geçecek." şeklinde konuştu.

(AA)