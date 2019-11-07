Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekiz'e gidemeyecek

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan şanssızlıklardan Teknik Direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Deneyimli hoca geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Braga ile deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşma için Portekiz'e gidemedi.

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ AVCI'SIZ

Kara Kartal, Çarşamba sabah 11:30 civarı özel uçakla Porto'ya uçarken, tedavi sürecinde olan Abdullah Avcı İstanbul'da bırakıldı.

BEŞİKTAŞ; "TEDAVİYE CEVAP VERİRSE GELECEK"

Abdullah Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın (bugün) Portekiz'e seyahat edecektir" ifadeleri kullanıldı.

SONUÇ; AVCI, BRAGA'DA YOK

Gelişmelerin ardından son olarak edinilen bilgiye göre Abdullah Avcı'nın kısa süreli tedaviye yanıt veremediği ve Braga deplasmanında kulübedeki yerinde olmayacağı aktarıldı.