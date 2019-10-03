Beşiktaş taraftarından yönetim aleyhine tezahürat
Beşiktaşlı taraftarlar, Wolverhampton Wanderers maçı öncesi 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü.
Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Taraftarlar ilgi göstermedi
Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi.
Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.
Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT