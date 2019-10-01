01 Ekim 2019 Salı 09:28:58 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 09:31:39
Beşiktaş’ta tüm istatistikler eksi
SEZONA şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, geride kalan sürede tam bir hüsran yaşadı.
STAR
6 hafta sonunda sadece 5 puanda kalan Kartal, lig tarihindeki en kötü 3 sezon başlangıcından birisine imza attı. Beşiktaş, 3 puanlı sistemde en düşük puan ile sezona girerken, lig ve Avrupa Ligi’nde 4 deplasman maçının hepsini kaybetti ve kalesinde 14 gol gördü (Maç başına 3.5 gol). Kartal 3-0 kazandığı Göztepe maçının ardından tüm maçlarda kalesini kapatamadı.
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