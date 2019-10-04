Beşiktaş şut ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Wolverhampton ile oynayan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların antrenmanda, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyunun ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, Wolverhampton maçında kadroda yer almayan Diaby ile N'Koudou'nun idmanda yer aldığı ifade edildi.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.