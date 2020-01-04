  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bölge kanlı satranç tahtasına döndü AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bölge kanlı satranç tahtasına döndü
Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı' ve 'kaya kamyonu'nu test etti Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı' ve 'kaya kamyonu'nu test etti
Torino'dan Simone Zaza için Beşiktaş cevabı Torino'dan Simone Zaza için Beşiktaş cevabı
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı
Bordeaux, Beşiktaş'ın istediği Pedro için resmen devreye girdi Bordeaux, Beşiktaş'ın istediği Pedro için resmen devreye girdi
Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse saldırı! İlk görüntüler geldi Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse saldırı! İlk görüntüler geldi
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Galatasaray'ın Mensah ile ilgilendiği haberleri asılsızdır Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Galatasaray'ın Mensah ile ilgilendiği haberleri asılsızdır
Marmara'da korkutan deprem Marmara'da korkutan deprem
Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu
Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar
Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak? Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?
Başkan Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü Başkan Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü
Lavrov ve Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü Lavrov ve Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü
Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
Libya’nın Karanlık Yüzü: Hafter Libya’nın Karanlık Yüzü: Hafter
Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı konusunda anlaşmaya varıldı Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı konusunda anlaşmaya varıldı
MSB: Şehit Işık'ın cenaze törenine 169 askeri personel katıldı MSB: Şehit Işık'ın cenaze törenine 169 askeri personel katıldı
Everton ve Monaco'nun ardından Lyon da Seri için devreye girdi Everton ve Monaco'nun ardından Lyon da Seri için devreye girdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ayrılma şansları yok Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ayrılma şansları yok
Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 20:48:41 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 20:49:15

Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Babic'in basketiyle ilk çeyreğin son 2 dakikasına 20-14 üstünlükle giren ev sahibi takım, periyodu 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan ve 14. dakikada skora denge (32-32) getiren Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Hücumda McKissic, İsmet ve Samet ile etkili olan siyah beyazlı takım, son çeyreğe 9 sayılık (58-67) avantajla girdi.

Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 80-72 kazandı.

OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80
Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3, Kadir Bayram, Caner Ercan, Mert Alemdar

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, McKissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Sabahattin Can Göndür

1. Periyot: 26-20

Devre: 43-45

3. Periyot: 58-67

Beş faulle çıkan: 39.41 Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş Sompo Sigorta)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ