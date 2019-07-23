Beşiktaş sol bek transferinde sona geldi! Siyah Beyazlılar, Bojan Nastic'i kadrosuna katmak üzere

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Bojan Nastic ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardı. İmzaların atılması an meselesi...

Brezilyalı yıldız Adriano'nun gidişinin ardından bir türlü sol bek bulamayan Beşiktaş, uzun süredir Bojan Nastic ve Riza Durmisi için çabalarını sürdürüyordu. Kara Kartal, Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in formasını giyen Nastic ile gerçekleştirilen görüşmelerde çok büyük bir yol katetti.

Fikret Orman ve kurmayları, önce Boşnak futbolcuyla anlaşmaya vardı sonrasında ise Mavi-Beyazlı ekip ile her konuda el sıkıştı.

1 MİLYON EURO BONSERVİS

Nastic transferinin açıklanması ise artık an meselesi. 25 yaşındaki savunmacı ile imzaların bu hafta içerisinde atılabileceği öğrenilirken, sözleşme detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

İlk görüşmeden bu yana Boşnak futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, bu transferi 1 milyon Euro gibi bir ücretle bitirebileceği konuşuluyor.

(Fanatik)