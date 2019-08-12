Beşiktaş, Sinan Bolat ile anlaşma sağladı

Karius'un sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına yerli alternatifler üzerinden devam eden Beşiktaş, Sinan Bolat ile prensipte anlaştı.

Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat'ın Türkiye'de futbol hayatına devam etmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetim, 2020'de sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı düşünüyor. Kartal, yedekte beklettiği Ertaç ile de prensipte anlaşmıştı.

(Sabah)