Beşiktaş Şilili stoperi Roco'yu göndermekten vazgeçti

Peş peşe yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü sebebiyle sezon başında gönderilmesi gündeme gelen ancak son anda kulüpte kalan Roco'nun, ligin ilk yarısındaki performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu oyuncuyla yola devam kararı aldığı kaydedildi.