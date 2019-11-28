Beşiktaş siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler...

GÜNEŞ

HAKEM ARNAVUT JORGJİ

■ BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Slovak rakibi karşısında ilk puanlarını ve galibiyetini almak istiyor. İlk karşılaşmada 1-0 yenilgiden rakibine 2-1’lik üstünlük sağlayan Kartal, uzatmalarda yıkılmıştı.

AVCI ROTASYON YAPACAK

■ TEKNİK Direktör Abdullah Avcı’nın, gelecek hafta başında oynanacak Kayserispor karşılaşmasını düşünerek, bugünkü maçta rotasyon yapması bekleniyor. Tecrübeli hocanın, forvette Burak’ın yerine Umut Nayir’i oynatacağı öğrenildi. Savunmada Ruiz’in yerine Roco, orta sahada Atiba’nın yerine Kartal Kayra Yılmaz’ın oynaması bekleniyor. Sağ bekte ise Gökhan Gönül’ün yerine Necip forma giyecek. Kanatlarda ise Güven ve Boyd’un oynayacağı belirtiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Boyd, Kartal, Oğuzhan, Elneny, Güven, Umut

S. Bratislava: Ljubicic, Drazic, Abena, Daniel, Ratao, Delgado, Pauschek, Holman, Bozhikov, Sulla, Vernon