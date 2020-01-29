29 Ocak 2020 Çarşamba 15:31:19 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 15:38:44
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma...
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'a 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. TFF'nin sistemine Sergen Yalçın'ın 31 Mayıs 2021'e dek süren lisansının girişi yapıldı.
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