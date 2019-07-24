Beşiktaş, Schürrle ve Kagawa için Dortmund'la masaya oturacak

"Transferde acelemiz yok. Yavaş yavaş ilerleyip faydalı olacak isimler üzerinde çalışacağız" diyen başkan Orman'ın planı ortaya çıkmaya başladı. En büyük politikası 'bekle-gör' taktiği olan Beşiktaş'ın hedefindeki asıl isimler de belirdi: Andre Schürrle ve Shinji Kagawa. İki futbolcu için daha önce B.Dortmund'a rakam soran siyah-beyazlılar, yüksek fiyatlarla karşılaşınca geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi rüzgar tersine döndü.

GÖRÜŞME BUGÜN YA DA YARIN

Alman temsilcisi, iki isim için teklif alamayınca, elde kalmamaları için kulüp aramaya başladı. Bu noktada Beşiktaş'ın 'Gör' stratejisi devreye girdi. Kaan Ayhan için Almanya'ya giden yöneticiler, bugün ya da yarın da Dortmund'la masaya oturacak. Dortmund, sözleşmesi 2021'de bitecek Schürrle için kiralamaya sıcak bakarken, kontratının son yılındaki Kagawa'yı ise satmak istiyor.

İSPANYA'DA BULAMADI

Bunu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin de iki oyuncu adına toplam 6 milyon euro'luk bir paket teklif hazırladığı kaydedildi. Bunun 2 milyon euro'su 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Schürrle'nin kiralama bedeli, 4 milyon euro da Kagawa için olacak. Beşiktaş, pisayası daha yüksek olan Schürrle'yi bitiremese de Kagawa'yı kesin almaya çalışacak. Japon orta saha, İspanya'ya gitmek istemesine rağmen hiçbir kulüp bulamamıştı.

FAVRE DE AÇIKLAMIŞTI

Dortmund Sportif Direktörü Micheal Zord, iki futbolcu hakkında ''Bu hafta Kagawa ve Schürrle'nin ayrılığı için tekrar görüşmelere başlayacağız" derken teknik direktör Favre de "30 oyuncudan fazlasıyla sezonu açmamız imkansız. O yüzden birkaç hafta içinde 5-6 futbolcu göndermemiz gerekecek" ifadesini kullanmıştı.

Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Schürrle, profesyonel kulüp kariyerinde 402 maça çıkıp 108 gol, 47 asist üretti. 1 kez kırmızı gördü. (Fotomaç)