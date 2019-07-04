Beşiktaş sağ bek pozisyonu için Moussa Wague'yi düşünüyor

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Gökhan Gönül’e alternatif bir oyuncu arayan ve Sivasspor’dan ayrılan Douglas için girişimlerini devam ettiren Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir sağ bek adayı geldi.

GASSAMA WAGUE'NİN YEDEĞİ!

Abdullah Avcı’yla dinamik bir takım oluşturmak isteyen Beşiktaş’ın Barcelona’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Moussa Wague’yi listesine aldığı öğrenilirken, siyah beyazlı yöneticilerin Senagalli genç yeteneği Katalan kulübünden kiralamak için harekete geçtikleri bildirildi. Şu anda Afrika Kupası’nda mücadele eden Wague, Göztepe’de oynayan Lamine Gassama’nın önüne geçerken, daha önce Beşiktaş’ta kısa bir süre görev alan Serkan Reçber’in oyuncuyu Başkan Fikret Orman’a önerdiği belirtildi.

Tıpkı Henry Onyekuru gibi Eupen çıkışlı olan Wague için menajeriyle bağlantı kuran Beşiktaş transfer heyetinin oyuncuyu çok istediği öğrenilirken, Abdullah Avcı’nın da Wague’ye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Senegalli sağ bekin 2023'e kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunuyor.