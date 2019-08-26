Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

  • Bist 100
    97118.3
  • Dolar
    5,8082
  • Euro
    6,4621
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim
2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman? 2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman?
Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum
Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
Koparana 60 bin lira ceza Koparana 60 bin lira ceza
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz
Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı
Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu
Bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi Bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi
Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak
Son Dakika... Merkel'den İran açıklaması: Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım Son Dakika... Merkel'den İran açıklaması: Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım
Konya'da kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu: Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet Konya'da kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu: Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet
Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi
Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı
Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü
G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro
Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu
Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor? Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor?
Lille, Renato Sanches'i transfer etti Lille, Renato Sanches'i transfer etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:22:28 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:28:20

Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bir kişinin en fazla 5 bilet alabileceği mücadele öncesinde bilet fiyatları da belli oldu. Biletler 100 TL ile 875 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

  1. Kategori: 265 TL
  2. Kategori: 250 TL
  3. Kategori: 225 TL
  4. Kategori: 215 TL
  5. Kategori: 180 TL
  6. Kategori: 165 TL
  7. Kategori: 110 TL
  8. Kategori: 100 TL
  VIP: 750TL
  1903 A-E: 750 TL
  1903 B-D: 825 TL
  1903 C: 875 TL  (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ