Beşiktaş, Riza Durmisi için Lazio'ya bir teklif daha yaptı

Adriano defterinin kapanmasının ardından sol bek transferi için çalışmalara hız veren Beşiktaş'ın gündeminde Laziolu Riza Durmisi var.

Siyah- Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Danimarkalı yıldız için resmi teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim, Lazio'da 1.1 milyon Euro garanti ücret alan Durmisi'ye 1.7 milyon Euro önerdi.

DURMISI TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezon başında Lazio'ya transfer olan ancak aradığını bulamayan Durmisi'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor. İtalyan kulübüne kiralama teklifi yapan ve pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim 1 hafta içinde olumlu sonuç almak istiyor.

AVCI, BAŞAKŞEHİR'E DE İSTEMİŞ

Abdullah Avcı'nın daha önce Real Betis ve Brondby formalarını da giyen 25 yaşındaki Riza Durmisi'yi uzun süredir takip ettiği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın Durmisi'yi 2016 yılında Başakşehir'e almak istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

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