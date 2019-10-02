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02 Ekim 2019 Çarşamba 20:52:35 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:53:05

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Wolverhampton takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın basın açık bölümünde siyah-beyazlılar, koşu ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.     

Tam kadro antrenmana çıkan siyah-beyazlı takım, basına kapalı bölümde ise taktik program üzerinde durdu.         

Orman ve yöneticilerden destek     

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler de izledi.     

Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican ve Deniz Atalay idmanı takip etti.

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